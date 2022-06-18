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Yamaç Paraşüt Festivali’ne Kahramanmaraş’tan uçarak geldi

Adıyaman’ın Tut ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali’nde paraşütler gökyüzünde süzülürken, dut hasat şenliği de başladı.

18 Haziran 2022 Cumartesi 16:51
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Yamaç Paraşüt Festivali’ne Kahramanmaraş’tan uçarak geldi

Adıyaman’ın Tut ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali’nde paraşütler gökyüzünde süzülürken, dut hasat şenliği de başladı.

Adıyaman’ın Tut ilçesinin kuzeyinde bulunan 1850 rakımlı Hacı Mammet Dağı’nda Türkiye’nin değişik illerinden gelen onlarca paraşütçü gökyüzünde süzüldü. Adıyaman Valiliği, Tut Kaymakamlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Yamaç paraşütü sporcuları kendilerini rüzgara bıraktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yamaç Paraşütü Adıyaman İl Temsilciği tarafından Türkiye’nin çeşitli illerinden davet edilen 85 sporcu etkinliğe katıldı.

Adını dut meyvesinden alan Tut ilçesinde dut hasadı da başladı. Vali Mahmut Çuhadar, Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve davetliler bez parçasını (melefe) tutarak hasada katıldı. Bir taraftan hasat yapılırken diğer taraftan yamaç paraşütleri gökyüzünde gösterilerini sergiledi.

Programın açılışında konuşan Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, yamaç paraşütü için gelen 85 yamaç paraşütü pilotu ile yaklaşık 500’e yakın uçuş yapıldığını kaydetti.

İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ise, bu tür etkinlikleri desteklediklerini belirterek, “Havanın güzel olduğu, uçuş şartlarının oluştuğu nerdeyse başımızın göğe değdiği çok güzel bir yerdeyiz. Farklı şehirlerden bu gün Tut ilçemize gelen değerli pilotlarımız gerçekten bu sporun yapılabildiğini uçuşlarıyla gösteriyorlar. Zevkle onların uçuşlarını izliyoruz” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’ın turizm potansiyelinin çok fazla olduğuna dikkat çekerek, “Adıyaman birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ildir. Sadece antik, kültür, tarih turizmi yok. Doğa turizmi de var. Gördüğünüz gibi 1850 rakımlı eşsiz doğasıyla, müthiş görseliyle, Tut ilçemizin Hacı Muhammet Dağı’ndayız” dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise konuşmasında, “Tut ilçemizin yaklaşık 10 yıldır yamaç paraşütü konusunda epey bir mesafe kat ettiğine şahit olduk. Bundan sonra ulusal ve uluslararası yarışmaları burada nasıl yapabiliriz, nasıl daha iyi ilerleyebiliriz, yamaç paraşütü konusunda Türkiye’deki sayılı noktalardan birisi haline Tut ilçemizi nasıl getirebiliriz hesaplarını yapıyoruz. Bu sene ilk defa yamaç paraşütü festivali başlattık. Aynı zamanda da dut hasadının başladığı döneme denk geldi. Ben Tutlu hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlk hasat, bereketli bir yıl temenni ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğe Kahramanmaraş’tan katılan Yılmaz Cansarı ve beraberindeki Aytekin Ocak, Utku Berk Ersoy ile Kahramanmaraş’tan yamaç paraşütü ile Tut ilçesine geldi. İkili, yaklaşık 4 saatte 83 kilometreyi uçarak ilçeye ulaştı. Kahramanmaraş’tan uçarak gelen sporcu Yılmaz Cansarı, “Kahramanmaraş’tan hava sporlarının bir festivali olduğu için havadan gelmeyi, böyle daha havalı, daha böyle değişik bir yöntem olarak gördük ve bunu denemeye karar verdik. 83 kilometre yaklaşık 3,5-4 saat yol sürdü. Bu festivale ben paraşütçü olduğum için uçarak geldim” ifadelerini kullandı.

Yamaç Paraşütü Adıyaman İl Temsilcisi Serdar Ayhan, 1850 rakımlı dağdan 85 sporcu ile uçuş yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: iha
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