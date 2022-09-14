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Üzümün asmalardan sofralara lezzetli yolculuğu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bağcılık yapan çiftçiler bağbozumunda üzümleri toplayarak, kış aylarında sofraların vazgeçilmezi ürünlere dönüştürüyor.

14 Eylül 2022 Çarşamba 10:39
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Üzümün asmalardan sofralara lezzetli yolculuğu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bağcılık yapan çiftçiler bağbozumunda üzümleri toplayarak, kış aylarında sofraların vazgeçilmezi ürünlere dönüştürüyor.

Samsat ilçesine bağlı köylerde Eylül ayının ilk günlerinde başlayan bağbozumunda aileler bir araya geliyor. Bağlardan toplanan üzümler sıkılarak, suyu kazanlarda kaynatılıyor. Kaynatılan üzüm suyu (şıra) pestil, pekmez, reçel, kesme, cevizli sucuk yapılıyor. Pestiller bez parçalarına ince ince serilerek üzüm bağlarının üzerine seriliyor. Kesmeler bağ aralarına, cevizli sucuklar ise ağaçlara asılarak güneşte kurumaları sağlanıyor. Özellikle kış aylarında tüketilen üzüm ürünlerinin besin değerinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.

Halk arasında ‘kerge’ denilen bağbozumunun imece usulü ile yapıldığını ve bunun bir kültürel faaliyet olduğunu belirten Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, “Yıllardır sürdürülen geleneği bu yıl da devam ettiriyoruz. Çocuklar, yaşlılar, gençlerle birlikte hep beraber çalışıyoruz. Kimi üzüm kesiyor, kimi taşıyor, kimi sıkıyor, kimi de şireyi kaynatıyor. Bu lezzetli yiyecekleri kışın tüketiyor, gelen misafirlerimize ikram ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlarda bağbozumun el birliği ile yapıldığını ve bu işbirliğinin birlik ve beraberliğe örnek olduğunu aktardı.

Kaynak: iha
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