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UMKE ekipleri zorlu eğitimlerden geçiyor

Afetlerin kahramanları olarak bilinen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından düzenlenen patlama tatbikatı gerçeği aratmadı. Zorlu eğitimlerden geçen UMKE, hayat kurtarmak için hazır kıta bekliyor.

10 Haziran 2022 Cuma 15:10
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UMKE ekipleri zorlu eğitimlerden geçiyor

Afetlerin kahramanları olarak bilinen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından düzenlenen patlama tatbikatı gerçeği aratmadı. Zorlu eğitimlerden geçen UMKE, hayat kurtarmak için hazır kıta bekliyor.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE), 2 gün teorik, 3 gün ise pratik olmak üzere 5 günlük bir eğitim verildi. Verilen eğitimler sonrasında Ali Dağ Mesire Alanı’nda tatbikat düzenlendi. Mesire alanında patlama sonucu yaralanan kişiler için kurtarma operasyonları düzenlendi. Zorlu bir eğitimden geçen UMKE’nin yaptığı tatbikatta ekipler, zorlu aşamalardan geçerek senaryo gereği yaralanan vatandaşları tek tek kurtarmaya başladı.

Tatbikata; Adıyaman Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Destek Hizmetleri Başkanı Osman Aydın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Nurettin Karakayalı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, Acil Afetler Şube Tülay Altuğ ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. İshak Karakurt katıldı. Adıyaman Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri’nin senaryo gereği yaralı olarak katıldığı tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Vali Yardımcısı Karaca, “Arkadaşlarımız çalışmalar sonucunda böyle güzel bir tatbikat gerçekleştirdiler. Arkadaşlarımız bu konuda gayet iyiler, başarılılar” dedi. Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öze ise konuşmasında, “Gerçeği aratmayacak mükemmel bir tatbikat oldu. İnşallah hiçbir zaman ihtiyaç olmayacak ama ihtiyaç olduğu zaman UMKE’ci arkadaşlarımız hem ülkemizde hem de sınır ötesindeki tüm alanlarda hizmet verecek şekilde eğitildiler” diye konuştu.

Adıyaman’da UMKE’de 1 uzman hekim ve 10 hekim olmak üzere toplam 144 personelin yer aldığı ve görev için her daim hazır oldukları vurgulandı.

Kaynak: iha
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