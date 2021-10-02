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Toprağa gömülen bebeğin tedavisi tamamlandı

Adıyaman’da öğrenciler tarafından toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin hastanedeki tedavisi tamamlanarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

02 Ekim 2021 Cumartesi 14:08
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Toprağa gömülen bebeğin tedavisi tamamlandı

Adıyaman’da öğrenciler tarafından toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin hastanedeki tedavisi tamamlanarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adıyaman Belediyesi Eki Mezarlığında toprağa gömülen ve lise öğrencileri tarafından bulunan ‘Fatma’ bebeğin yaklaşık 1 haftadır süren tedavisi tamamlandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden alınan bebek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri bebeği koruma ve bakım için müdürlüğe bağlı kuruluşa götürdü.

Bebeği mezarlıkta toprağa gömdüğü için anne Gülçin E. (17) ile anneannesi Ülkü E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Kaynak: iha
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