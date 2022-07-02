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Nemrut Dağı zirvesinde acil sağlık hizmeti

Sağlık Bakanlığı, Nemrut Dağı’nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere acil sağlık hizmeti sunulması için acil sağlık istasyonu kurdu.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 10:51
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Nemrut Dağı zirvesinde acil sağlık hizmeti

Sağlık Bakanlığı, Nemrut Dağı’nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere acil sağlık hizmeti sunulması için acil sağlık istasyonu kurdu.

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı’nda yerli ve yabancı turistler için yeni bir hizmet sunulmaya başlandı. ‘Güneşin en güzel doğup, battığı yer’ olarak bilinen, 2 bin 206 metre yükseklikte devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı’nda 112 Acil Sağlık Hizmeti turistlerin hizmetine sunuldu.

Adıyaman’da Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 37’nci acil ambulans istasyonunu karşılama merkezine kuruldu. Nemrut Dağı’nda araçların çıkabildiği yerde ambulans hazır beklerken, sağlık görevlilere zirvede görev yapıyor. Zirveye tırmanırken rahatsızlanan ya da zirvede rahatsızlığı nedeniyle fenalaşacak yerli ve yabancı turistlere sağlık ekipleri anında müdahale ediyor. Sağlık ekibinin, turizm sezonunun yoğun olduğu yaz aylarında Nemrut Dağı’nda görev yapacağı öğrenildi.

Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servis Başhekimi Dr. İshak Karakurt, “Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Dağı’nda, bazen sağlık hizmeti ihtiyacı doğuyor. Bizde bundan dolayı buraya bir istasyon kurduk. Herhangi bir sağlık hizmeti ihtiyacı olduğunda arkadaşlarımız acil müdahalesini yapıp, aşağıda hazır bekleyen ambulansımıza alıp, en yakın hastane olan Kahta Devlet Hastanesine transferini sağlıyoruz” dedi.

Turistler ise hayata geçirilen acil sağlık hizmetleri uygulamasından duydukları memnuniyetlerini ifade etti.

Kaynak: iha
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