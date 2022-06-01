’Lider’ çocuklara balık üretimi anlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ projesi çerçevesinde ilkokul öğrencileri balık yetiştiriciliğini öğrendi.

Geleneksel hale getirilen ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ projesiyle bu yıl geçen yılki tarımsal alanlardan farklı olarak balık üretiminin nasıl olduğunu öğrendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayatın merkezine tarımı, tarımın merkezine çocuk ilkesinden yola çıkılarak, çocuklara doğa bilinci ve tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgiler veriliyor.

Borsa İstanbul İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı beldesinde bulunan alabalık üretim tesisini gezerek, balık üretimiyle ilgili bilgi aldı. Öğrenciler balıklara yem vererek, eğlenceli vakit geçirdi.

Tarımsal Veriler Şube Müdürü Gaffar Tuncer, “Kültür balıkçılığı çerçevesinde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı kasabasında alabalık yetiştiriciliği yapılan tesiste çocuklara balığın üretimi anlatıldı. Balığın yumurta halinden satılabilir hale geleceğine kadar ki bütün aşamaları anlatarak bir farkındalık oluşturup, çocuklara tarım ve yetiştiriciliği sevdirmeye çalıştık” dedi.

Öğrenciler ise balık yetiştiriciliğinin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi sahibi olduklarını dile getirdi.

İşletme sahibi Bekir Kalyon ise, çok eğlenceli bir gün geçirdiklerini dile getirerek, öğrencilere anlayacakları şekilde üretimi anlattıklarını söyledi.

iha