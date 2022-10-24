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Kuyumcu fazla verdiği paranın iadesini istiyor

Adıyaman’da, döviz bozduran bir kişiye fazla para veren kuyumcu, verdiği paranın iadesini bekliyor.

24 Ekim 2022 Pazartesi 15:44
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Kuyumcu fazla verdiği paranın iadesini istiyor

Adıyaman’da, döviz bozduran bir kişiye fazla para veren kuyumcu, verdiği paranın iadesini bekliyor.

Adıyaman merkez Sümer Meydanında bulunan bir kuyumcuya giren ve ismi belirlenemeyen bir kişi kuyumcudan 5 bin 100 İsveç kronunu bozdurmak istedi. Kuyumcudaki aşırı yoğunluktan dolayı bir süre bekletilen kişiye 6 bin 700 TL para verilmesi gerekilirken kuyumcu çalışanı genç, 67 bin 300 TL ödeme yaptı. Paraları tek tek para sayma makinesinden geçiren ve hepsini bir poşete koyan genç 5 bin 100 İsveç kronu karşılığında 67 bin 300 TL parayı kendi elleriyle teslim etti. Parayı alan kişi kuyumcudan ayrılarak gözlerden kayboldu. Bir süre sonra fazla para verildiğini anlayan işletme sahipleri durumu polis ekiplerine bildirerek fazla para verdikleri kişinin bulunmasını rica etti. Yaklaşık 1 hafta önce yaşanılan olayla ilgili olarak Kuyumcu İşletmecisi Can Dereci, parayı alan kişinin de bu durumdan haberdar olmadığını düşündüğünü, fazla para aldığını bilmesi halinde gelip teslim edeceğine emin olduklarını vurguladı.

Parayı bozduran kişinin yaşlı biri olduğunu ve aldığı fazla parayı geri getirmelerini isteyen Can Dereci, “Bundan 1 hafta önce yaşlı bir amcamız geldi. Eline İsveç parası vardı, bunun değeri bin 330 TL’ydi. 6 bin 700 TL ödeme yapmamız gerekirken iş yeri çok yoğundu ve bizim çocuğun bu işte fazla tecrübesi olmadığı için 67 bin 300 TL diye okumuş makineden. Bekledik belki amca parayı geri getirir diye tabi bu işte art niyette yok. Bizim fazla paramız amcaya geçtiği için amcamızı tanıyan, gören olursa kendisine durumu söylemesini ve parayı iade etmesini rica ediyoruz. Her hangi bir art niyetin olduğuna inanmıyoruz. Amcamızın da bu durumun farkında olduğunu sanmıyoruz. Bizler fazla verilen paramızın iadesini istiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: iha
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