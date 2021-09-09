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Kestirmediği ellerini yeniden kullanmak istiyor

Adıyaman’da 5 ay önce elektrik akımına kapılan inşaat işçisi kesilmesine müsaade etmediği ellerini tendon nakli ile kullanmak istiyor.

09 Eylül 2021 Perşembe 14:11
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Kestirmediği ellerini yeniden kullanmak istiyor

Adıyaman’da 5 ay önce elektrik akımına kapılan inşaat işçisi kesilmesine müsaade etmediği ellerini tendon nakli ile kullanmak istiyor.


Yaklaşık 5 ay önce Adıyaman Karapınar Mahallesi Sümer Park yakınlarında bulunan 2 katlı bir ikametin çatısında çalışan Fatih Oral (35) isimli inşaat işçisi, halat ile yukarıya çektiği demirin elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapıldı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Fatih Oral, 1 haftalık yoğun bakım tedavisinden sonra Turgut Özal Tıp Fakültesine sevk edildi. İki eli ve sol ayağında ciddi yaralanma olan Fatih Oral, 4 ay boyunca tedavi gördü. Ortopedi bölümündeki doktorlar tarafından kesilmesi uygun görülen ellerinin kesilmesine aile müsaade etmedi. Ellere plastik cerrah tarafından çeşitli tedaviler uygulandı.


Şu an iki elini de kullanamayan Fatih Oral’a eşi Mesude Oral bakıyor. Günlük bakım ve ihtiyaçları eşi tarafından giderilen Fatih Oral, İstanbul’da özel bir hastanede tendon nakli yaptırarak ellerini kullanmak istiyor.


Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve inşaatta çalışırken de sigortası olmayan Fatih Oral, Kayalık Mahallesi’nde bulunan toprak evde kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından kömür ve çocuk yardımı alan aile, hayırseverlerden tedavi için yardım bekliyor.


Fatih Oral, “Bana hastaneden ellerimi kullanamayacağım söylendi. Özel hastane de tedavisinin yapılması gerekiyormuş. El emeğiyle çalıştığım için, maddi gücüm yok. Ailemin de bir gücü olmadığı için sıkıntıdayız. Sigortam da yapılmadığı için sıkıntılı bir süreç yaşadık. İş adamlarından yardım talep ediyorum. El bileklerindeki tendonlar, sinirler şu an nakil yapılması gerekiyor. Olumlu sonuçlanırsa kendi ihtiyaçlarımı karşılayabileceğiz” dedi.


Mesude Oral is4 eşinin tendon nakli olması halinde ellerini kullanabileceğini dile getirerek, tedavi için yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kaynak: iha
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