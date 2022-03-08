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Hediyesini tarla sürerken aldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde traktör ile tarlayı süren kadına hediyeleri tarlada verildi.

08 Mart 2022 Salı 14:20
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Hediyesini tarla sürerken aldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde traktör ile tarlayı süren kadına hediyeleri tarlada verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Besni Hizmet Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tarlada çalışan Nuriye Yalçınkaya’ya sürpriz yaptı. Üç çocuk annesi olan ve eşi 2015 yılında vefat eden Nuriye Yalçınkaya, Besni ilçesi Akpınar köyünde traktörle tarla sürerken ziyaret edildi.

Besni Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan ve beraberindeki görevli kadın, Yalçın’ı tarlada ziyaret etti. Orhan, Nuriye Yalçın’ın Kadınlar Günü’nü kutlayarak battaniye ve tülbent hediye etti.

Kaynak: iha
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