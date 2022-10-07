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Havuzdan çıkamayan porsuğu ekipler kurtardı

Adıyaman’da sulama havuzuna düşen ve 1 hafta mahsur kalan porsuk Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

07 Ekim 2022 Cuma 15:27
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Havuzdan çıkamayan porsuğu ekipler kurtardı

Adıyaman’da sulama havuzuna düşen ve 1 hafta mahsur kalan porsuk Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Şerefli köyünde meydana geldi. Bir hafta önce bahçeyi sulamaya giden çiftçi porsuğu havuzun etrafında gördü. Bir hafta sonra yine bahçeye giden şahıs porsuğun havuzun içinde olduğu görünce Şerefli köyü korucu başı Kadir Taşar’a bilgi verdi.

Kadir Taşar, porsuğun mahsur kaldığını 112 acil çağrı merkezinden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, bir hafta boyunca su havuzuna girip çıkamayan, bitkin düşen porsuğu uzun uğraşlar sonrasında yakalayarak havuzdan çıkarttı.

Veteriner hekimi kontrolü ve rehabilitasyonu yapıldıktan sonra porsuk doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Kaynak: iha
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