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Gürlevik içme suyu isale hattı projesi devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen ve tamamı AB Projesi olan MADAD (Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu) çerçevesinde hibe yoluyla gerçekleştirilen Gürlevik içme suyu isale hattı inşaatı projesi tüm hızıyla devam ediyor.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:58
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Gürlevik içme suyu isale hattı projesi devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen ve tamamı AB Projesi olan MADAD (Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu) çerçevesinde hibe yoluyla gerçekleştirilen Gürlevik içme suyu isale hattı inşaatı projesi tüm hızıyla devam ediyor.

35 kilometrelik isale hattının tamamının yenileneceği projenin Kırkgöz mevkiinde devam ettiğini belirten yetkililer, 20 bin metreküplük su deposunun inşaat kazısına da başlandığını müjdeledi. Projenin 2023 yılının Haziran ayına kadar tamamlanmasını planladıklarını da sözlerine ekleyen yetkililer, "İnşaat çalışmalarına geçtiğimiz yıl başlanan ve bugün itibariyle toplam uzunluğu yaklaşık 35 kilometre olacak Gürlevik isale hattı projesi Kırkgöz mevkiinde devam ediyor. Debimetre ve vana odaları gibi 6 adet sanat yapısının inşasının da tamamlandığı proje çerçevesinde 20 bin metreküplük su deposunun inşaatına da başlanıldı. Projenin tamamlanmasıyla Gürlevik İsale Hattında sık sık meydana gelen arızalardan kaynaklı su kayıplarının önüne geçilecek" diye konuştu.

Kaynak: iha
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