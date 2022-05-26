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Gençler fidanları toprakla buluşturdu

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler tarafından 600 adet fidan toprakla buluşturuldu.

26 Mayıs 2022 Perşembe 15:29
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Gençler fidanları toprakla buluşturdu

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler tarafından 600 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Adıyaman merkez Sitilce Mevkiinde gerçekleştirilen fidan etkinliğine Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, gönüllü gençler, yurt görevlileri, Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri ve çok sayıda kişi katıldı.

‘Bağımsız mutlu gençler’ projesi dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde ağaçsız alanlara ceviz, kaysı, badem ve selvi ağacı fidanları dikildi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve keyif aldığı etkinlik çerçevesinde 600 adet fidan toprakla buluşturulmuş oldu. Bu tür etkinliklere önem verdiklerini dile getiren Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, “Bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bünyesindeki gönüllü gençlerimiz, KYK yurtlarındaki öğrencilerimiz, sporcularımız, bütün gönüllü gençlerle birlikte orman işletme müdürlüğümüzün katkı ve destekleriyle ilimizin özellikle spor tesisleri olmak üzere çeşitli yerlerde, orman ağaçlarının olmadığı yerlerde ağaçlandırma çalışmalarına geldik. Güçlü Türkiye için, geleceğimiz için özellikle yeşil bir Türkiye için, yeşil bir Adıyaman için çalışmalar yapıyoruz. Bugün hep berber burada ilimizde diğer gençlerimize de örnek olması açısından gençlerimizle beraber ağaç dikme etkinliği yapıyoruz” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Öğrencilerinden Edanur Aysun ise konuşmasında, “Yurttan geldik buraya çok güzel bir etkinlik oldu. Doğaya fidan kazandırdık. Bizleri buraya getiren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Üniversite Öğrencisi Sevilay Gürbüz ise, “Adıyaman Üniversiteleri öğrencileri olarak buraya fidan dikmeye geldik. Sizleri de fidan dikmeye bekliyoruz. Sizin de dikili bir ağacınız olsun” sözlerini kullandı.

Bağımsız mutlu gençler projesi koordinatörü Zeynal Abidin Şenlik ise konuşmasında, “Amacımız hem gençlerimizin gönüllülük faaliyetleri içerisinde yer alması hem de gençlerimizin serbest zamanlarında zararlı alışkanlıklardan kurtulması, bağımlılıkla mücadele ve aynı zamanda gönüllülük faaliyetlerini ön plana çıkartmayı hedefledik” diye konuştu.

Kaynak: iha
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