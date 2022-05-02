Fransız çift, bisikletle dünya turu yapıyor

Fransa’dan Adıyaman’a bisiklet ile gelen çift, Türkiye’yi ve Türk insanını çok sevdiklerini vurguladı.

Fransa’dan bisikletle yola çıkan Laurine Hilaire ile Mael Millian isimli çift, Fransa’dan başladıkları yolda İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye’yi gezdi. Türkiye’de de Bodrum, Isparta, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Adıyaman’a bisiklet sürerek gelen 2 yıldır evli olan Fransız çift, Adıyaman’da yapacakları geziler sonrasında da yollarına kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

Bu gezi planını evliliklerinin 2. yılında bir balayı olarak düşündüklerini belirten Fransız çift, Adıyaman’dan Diyarbakır’a, Van’a, Iğdır’a, Kars’a ve ardından ise Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Çin, Burma, Hindistan ve turun son noktası olan Nepal’e gideceklerini söyledi.

Yaklaşık 8 aydır yollarda olduklarını dile getiren Fransız çiftten Laurine Hilaire, “Sıralamış olduğumuz bölgeleri gezdik ve hedefimiz olan Nepal’de turumuza noktayı koyacağız. Şu an Türkiye’deyiz ve Türkiye bambaşka bir yer. Oldukça güzel bir doğası var. Güneşi, havası, dağları ve insanları çok güzel, Türk insanı çok sıcakkanlı ve oldukça samimi. Bizi gördüklerinde ailelerinden birini görmüş kadar seviniyor ve bizleri ağırlıyorlar. Bizlere çay ikram etmeden de asla bizi bırakmıyorlar. Türk insanının böyle cana yakın olması bizleri Türkiye’ye olan sevgimizi daha da artırıyor. Eşim Mael Millian kendisi Fransa’da marangoz ben ise doktorum. Ben 25 yaşındayım, eşim ise 30 yaşında. Ve Türkiye gerçekten gezip görülmesi gerekilen yerlerden biridir. Türkiye’de Adıyaman’a geldik ve Adıyaman insanı da bir başka güzel. Oldukça samimi ve kibar insanlar. Bizlerle yakından ilgilendiler, burada dostluklar arkadaşlıklar kurduk. Gezmek, insana oldukça iyi geliyor. Herkese yeni arkadaşlıklar, dostluklar edinmelerini tavsiye ediyoruz. Bisikletle gezerseniz asla sıkılmazsınız. Fransa’ya gittiğimizde eşimle birlikte herkese Türkiye’nin ne kadar güzel bir yer olduğunu anlatacağız. Herkesin mutlaka gelip Türkiye’yi görmesini insanlarıyla tanışmasını istiyoruz” diye konuştu.

iha