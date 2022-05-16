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Çocuklar Gençlik Festivalinde doyasıya eğlendi

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı tarafından milli mücadelenin 103’üncü yıl dönümü nedeniyle başlatılan Kahta Gençlik Festivalinde çocuklar bayram havasında eğlendi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:32
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Çocuklar Gençlik Festivalinde doyasıya eğlendi

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı tarafından milli mücadelenin 103’üncü yıl dönümü nedeniyle başlatılan Kahta Gençlik Festivalinde çocuklar bayram havasında eğlendi.

Kahta Baraj Kenarında gerçekleştirilen Kahta Gençlik Festivalinin çocuk şenliği etkinliğine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Vali Mahmut Çuhadar, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kaymakam Selami Korkutata, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, il ve ilçe kurum müdürleri, STK temsilcileri ve Üsküdar Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü üyeleri ile çok sayıda çocuk katıldı.

Gençlik Festivalinin ilkokul ve anaokulu öğrencileri için hazırlanan kısmında yaşı küçük çocuklar doyasıya eğlendi. Bir bayram havasında eğlenen çocuklara bir birinden farklı zeka oyunları ve etkinlikler düzenlendi. Açılışı protokol üyeleri tarafından yapılan etkinlik çerçevesinde protokol üyeleri çocuklarla sohbet ederek onlarla zaman geçirdi. Protokol üyeleri aynı zamanda küçük çocukların katılmış oldukları etkinlik ve zeka oyunlarına da dahil oldu.

Tuzla Belediye Başkanlığınca yaklaşık 500’e yakın öğrenci için alınan çanta ve kırtasiye malzemeleri Üsküdar Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü üyeleri tarafından öğrencilere dağıtıldı. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü üyelerinin hazırlamış olduğu bir birinden farklı oyunlara katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Bayram Havasının yaşandığı festivale katılmak için İstanbul’dan geldiklerini dile getiren ve iyiliğe büyük önem verdiklerini vurgulayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Bizler Tuzla Belediyesi olarak burada bazı eğitim materyallerinde destek olmaya çalıştık. Çok kadim bir geçmişe sahip olan Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapılan böyle bir etkinlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Kadim bir geleneği var. İnsanların, kavimlerin, medeniyetlerin, dinlerin kesiştiği bu yere bizlerde İstanbul’dan geldik. Burada iyilikte, güzellikte, yardımlaşmada, bilimde, sporda, sanat anlamında güzel bir etkinlik yapılıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyilikte ve yardımda yarışan geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bir şehrin gelişmesi, kurumun gelişmesi, toplumun gelişmesinde, yardımlaşmanın, dayanışmanın oldukça önemli olduğuna inanıyoruz. Bir toplumda eğer bunlar yoksa şehri en modern bir şehirde yapsanız hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla insana yatırım, yardımlaşma ve dayanışmayla var. İyilik şampiyonamıza da Tuzla’dan başladık. Tüm Türkiye’ye yaymaya başladığımız iyilik şampiyonamızdaki amacımız da bu. İyiliğe kesintisiz devam” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise konuşmasında, “Kahta Kaymakamlığımızın Gençlik Festivali olarak düzenlediği etkinlikte birlikteyiz. Çocuklarımıza Üsküdar Üniversitemizden gelen gönüllü ekipler var. Onlara değişik kollarda ve değişik alanlarda eğitim veriyor, duyarlılıklarını artırıyor. Ben Tuzla Belediyesine ve Başkanına bu etkinliğimize verdikleri katlılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Üsküdar Üniversitemize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu güzel organizasyonu yapan Kahta Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum. Çocukların olduğu her yer bayram yeridir zaten. Burasıda bir bayram yeri şuanda. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onları mutlu görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Evet bugün bir bayram yeri” sözlerini kullandı.

Daha sonra konuşan Üsküdar Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Başkanı Hatice Ada ise “Üsküdar Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü olarak 45 öğrencimizle buradayız. Buraya geliş amacımız çocuklar ve gençler arasında bir bağ kurmaktı. Burada toplam 500 çocuğa kırtasiye seti dağıtımı yaptık. Bunun yanında iyilik şampiyonasında tanıştığımız ve orada bir gönül bağı kurarak kendisiyle iletişime geçtiğimiz Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya teşekkür ediyoruz. Böyle bir projede yer almaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

Kaynak: iha
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