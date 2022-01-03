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Cerrah Başkan hayat kurtarıyor

Türkiye’nin sayılı beyin cerrahi uzmanlarından biri olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, hem başkanlık hem cerrahlık yapıyor.

03 Ocak 2022 Pazartesi 09:05
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Cerrah Başkan hayat kurtarıyor

Türkiye’nin sayılı beyin cerrahi uzmanlarından biri olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, hem başkanlık hem cerrahlık yapıyor.

31 Mart 2019 seçimleri öncesinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi olarak görev yapan Başkan Süleyman Kılınç, ‘kutsal meslek’ olarak kabul edilen doktorluğu bırakamıyor. Adıyaman’da 14 yıl boyunca Tabipler Odası Başkanlığı yapan Dr. Süleyman Kılınç, 20 yılı aşkın süredir Adıyaman’da doktor olarak görev yaptı.

2019 yılında Belediye Başkanı seçilen Dr. Süleyman Kılınç, ‘Başkanlık’ görevinin yanında hasta ve hasta yakınlarının talepleri doğrultusunda zaman zaman ameliyatlara da giriyor. Bir taraftan başkanlık görevini yaparken, diğer taraftan ameliyatlara girerek hayat kurtarıyor. Başkan Kılınç’ın ameliyatlara girmesine en çok sağlık personeli ile hasta ve hasta yakınlarını seviniyor.

Başkan Dr. Süleyman Kılınç, hasta ve hasta yakınlarının talepleri doğrultusunda zaman zaman ameliyatlara girdiğini belirterek, “Hem belediyecilik hem de hekimlik çok zor. Ama nihayetinde halka hizmet noktasında kutsaldır. İnsanlara dokunuyorsunuz, onların dertlerine derman olmaya çalışıyorsunuz. Yaklaşık 20 yıldır Adıyaman’da doktor olarak görev yapıyorum. Hasta ve hasta yakınlarının ameliyata girmem noktasında ciddi talepleri var. Belediyecilik çok yoğun bir alan, dolayısıyla çok fazla fırsat bulamıyorum. Çok nadir de olsa hastalarımızın, hasta yakınlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyorum. Onları kırmamaya çalışıyorum. Burada amacımız halka hizmetkar olmaktır. Elimizden geldiğince gücümüzün yettiğince hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.

Beyin Cerrahı Doç. Dr. Şeyho Cem Yücetaş ise Süleyman Kılınç’ın çok iyi bir cerrah olduğuna dikkat çekerek, “Süleyman Başkanın hasta potansiyeli çok fazla. Hem el becerileri hem de tercümelerinden yararlanıyoruz. Bizlere daima yardımcı oluyor. Onun dışında her zaman arkamızda duruyor. Kliniğimizin gelişmesi açısından bize faydaları oluyor” diye konuştu.

Hasta ve hasta yakınları ise Başkan Kılınç’ın sürekli hastaneye gelerek hastaları ziyaret ettiğini, zaman zaman ameliyatlara girdiğini dile getirdi.

Kaynak: iha
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