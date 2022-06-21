Galeriler Yazarlar
Adıyaman 27
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.539,20
ALTIN
1.022,26
DOLAR
17,33
STERLİN
21,29
EURO
18,25

Bir damla suyla yüreklere dokunuldu

Bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Adıyaman’da insanlar kadar hayvanlarda etkileniyor. Sıcaklar nedeniyle bitkin düşen kuş ve kaplumbağaya su veren ve serinleten vatandaşların davranışları yüreklere dokundu.

21 Haziran 2022 Salı 09:42
5 Okunma
Bir damla suyla yüreklere dokunuldu

Bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Adıyaman’da insanlar kadar hayvanlarda etkileniyor. Sıcaklar nedeniyle bitkin düşen kuş ve kaplumbağaya su veren ve serinleten vatandaşların davranışları yüreklere dokundu.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Adıyaman’da hissedilen sıcaklık çok daha fazla. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serin yerleri tercih ederken, hayvanlarda en az insanlar kadar sıcaktan etkileniyor.

Adıyaman katı atık tesisinde sıcaktan bitkin düşen ve uçamayan kuşun yardımına çalışanlar yetişti. Kuşa su içiren çalışanların bu davranışı sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Adıyaman Üniversitesi kampüs alanında ise bir kaplumbağanın susuzluk ve sıcaklar nedeniyle yürümekte güçlük çektiğini fark eden görevli kaplumbağayı hortumla su tutarak serinletti.

Adıyaman’da kameralara yansıyan her iki görüntüde yüreklere dokunurken, izleyenlerin içini ısıttı.

Kaplumbağayı serinleten Üniversite Görevlisi Selçuk Deliceoğlu, Adıyaman’da 40 dereceyi aşan sıcaklıktan dolayı insanlar kadar hayvanlarında çok bunaldığını belirterek, “Getirdiğimizde yürüyemiyordu, şimdi suladıktan sonra biraz serinledikten sonra kendine gelmeye başladı” dedi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yamaç Paraşüt Festivali’ne Kahramanmaraş’tan uçarak geldi
Yamaç Paraşüt Festivali’ne Kahramanmaraş’tan uçarak geldi
Adıyamanlı Şehit Fuat Özer, son yolculuğuna uğurlandı
Adıyamanlı Şehit Fuat Özer, son yolculuğuna uğurlandı
UMKE ekipleri zorlu eğitimlerden geçiyor
UMKE ekipleri zorlu eğitimlerden geçiyor
Toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı
Toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı
’Lider’ çocuklara balık üretimi anlatıldı
’Lider’ çocuklara balık üretimi anlatıldı
Yumurta içinde yumurta çıktı
Yumurta içinde yumurta çıktı
Gençler fidanları toprakla buluşturdu
Gençler fidanları toprakla buluşturdu
Nissibi Köprüsü’nden 7 yılda 4 milyondan fazla araç geçti
Nissibi Köprüsü’nden 7 yılda 4 milyondan fazla araç geçti
Jandarmanın ele geçirdiği tarihi eserler müzede sergileniyor
Jandarmanın ele geçirdiği tarihi eserler müzede sergileniyor
Karekodlu ikinci hayat
Karekodlu ikinci hayat
Çocuklar Gençlik Festivalinde doyasıya eğlendi
Çocuklar Gençlik Festivalinde doyasıya eğlendi
Engelleri terhis belgesine engel olmadı
Engelleri terhis belgesine engel olmadı
Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti
Ormanda karşılaştığı ayıları kaçırmaya bir sözü yetti
Adıyaman’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Adıyaman’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ayağı kırılan yavru dağ keçisi tedavi altına alındı
Ayağı kırılan yavru dağ keçisi tedavi altına alındı
Fransız çift, bisikletle dünya turu yapıyor
Fransız çift, bisikletle dünya turu yapıyor
Adıyamanda cadde ve sokak sel sularına teslim oldu
Adıyamanda cadde ve sokak sel sularına teslim oldu
Sakal-ı Şerif 2 yıl aradan sonra gösterildi
Sakal-ı Şerif 2 yıl aradan sonra gösterildi
İBB’ye bağlı şirketin ‘sahte’ dediği belge ‘gerçek’ çıktı
İBB’ye bağlı şirketin ‘sahte’ dediği belge ‘gerçek’ çıktı
Down sendromlu Onur’un hayali gerçek oldu
Down sendromlu Onur’un hayali gerçek oldu
Çocuk teslimi Adıyaman’da başladı
Çocuk teslimi Adıyaman’da başladı
Postacılar kıyasıya mücadele etti
Postacılar kıyasıya mücadele etti
Şarkıcı Sinan Akçıl, AFAD gönüllüsü oldu
Şarkıcı Sinan Akçıl, AFAD gönüllüsü oldu
Bozkurtları gören tır şoförünün şaşkınlığı
Bozkurtları gören tır şoförünün şaşkınlığı
Kaldırımda yarpuz otu satan kadının tüm ürünlerini satın aldı
Kaldırımda yarpuz otu satan kadının tüm ürünlerini satın aldı
Hediyesini tarla sürerken aldı
Hediyesini tarla sürerken aldı
1800 yılık köprünün altında rafting sporu
1800 yılık köprünün altında rafting sporu
Merg Ovası sular altında kaldı
Merg Ovası sular altında kaldı
Farklı ülke öğrencilerinden barış mesajı
Farklı ülke öğrencilerinden barış mesajı
Köpekler onu korna sesinden tanıyor
Köpekler onu korna sesinden tanıyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim