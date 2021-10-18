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Alzheimer ve demans hastaları için akıllı saat ile mobil takip

Adıyaman Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak geliştirilen uygulama sayesinde Alzheimer ve demans hastaları akıllı saat ile mobil olarak takip edilebilecek. Böylece hastaların kaybolmasının önüne geçilecek.

18 Ekim 2021 Pazartesi 18:45
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Alzheimer ve demans hastaları için akıllı saat ile mobil takip

Adıyaman Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak geliştirilen uygulama sayesinde Alzheimer ve demans hastaları akıllı saat ile mobil olarak takip edilebilecek. Böylece hastaların kaybolmasının önüne geçilecek.

Adıyaman Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte önemli bir uygulamayı hayata geçiriyor. Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyan Alzheimer ve demans hastaları için akıllı saatle mobil takip uygulaması hakkında bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, uygulama ile Alzheimer ve demans hastalarına takılacak olan akıllı saatler ile yakınlarının telefonlarına yüklenecek olan uygulama sayesinde hastaların anlık konumlarının takip edilebileceğini dile getirdi. Alzheimer ve demans hastalığı olan vatandaşlar ile yakınlarının hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdikleri bu projede ciddi desteklerini gördükleri Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ekibine de teşekkür eden Başkan Kılınç, “Alzheimer ve demans hastaları genellikle günlük yaşamları sırasında gezinti amaçlı evlerinden çıktıklarında geçtikleri yolu, güzergahı unutarak geri dönememektedirler. Bu hem kendilerine hem de yakınlarına büyük sıkıntılar doğurmaktadır. Hatta

bazen bu kayıplar maalesef ölümle bile sonuçlanabilmektedir. Bundan dolayı bir çalışma başlatan arkadaşlarımız, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden uzman bir ekiple birlikte önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu uygulama sayesinde hastaların hem gezintileri engellenmeyecek hem de hasta yakınları hastalarının anlık konumlarını takip edilebilecekler. Bu uygulama ile hasta belirli bir sınırın dışına çıktığında, düştüğünde veya uzun süre hareketsiz kaldığında hasta yakınlarının telefonlarına bildirim gelecek. Herhangi bir kaybolma durumu söz konusu olduğunda da akıllı saatin GPS sinyalleri sayesinde bulunması mümkün olacak. Akıllı saat sayesinde kişinin anlık olarak nabız ve ateş verileri de alınabilecek. Ayrıca yine bu saat sayesinde kişiyle anlık görüntülü ve sesli görüşme imkanı da sağlanabilecek. Bu önemli ve anlamlı projenin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin hanımefendiye ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
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