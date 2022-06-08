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Adıyaman’da tehlikeli köpek ırklarına yönelik denetimler arttı

Adıyaman Belediyesi öncülüğünde hareket eden ekipler, vatandaşların yoğun olduğu noktalarda, tehlike arz eden köpek ırkları için huzur ve güvenlik denetimi yaptı.

08 Haziran 2022 Çarşamba 16:41
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Adıyaman’da tehlikeli köpek ırklarına yönelik denetimler arttı

Adıyaman Belediyesi öncülüğünde hareket eden ekipler, vatandaşların yoğun olduğu noktalarda, tehlike arz eden köpek ırkları için huzur ve güvenlik denetimi yaptı.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü öncülüğünde kurulan ve içerisinde Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ve DKMP ekiplerinin de bulunduğu grup, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Eğriçay, Sümer Park ve Mimar Sinan Parkında, tehlike arz eden köpek ırklarına yönelik huzur ve güvenlik denetimi yaptı.

Gerçekleştirilen denetimden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, tehlikeli ırktan olan köpeklerden dolayı özellikle çocukların tehdit altında olduğunu söyleyerek, bu denetimlerin çok yerinde olduğunu söyledi.

Kaynak: iha
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