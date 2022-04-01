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Adıyaman’da Musalla Camii ilk teravih namazıyla ibadete açıldı

Türklerin Anadolu’yu fethinden sonra Anadolu’ya yaptırılan ilk mescitlerden biri olan Adıyaman Musalla Camii, yapılan restorasyon sonrasında ilk teravih namazıyla ibadete açıldı.

01 Nisan 2022 Cuma 23:25
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Adıyaman’da Musalla Camii ilk teravih namazıyla ibadete açıldı

Türklerin Anadolu’yu fethinden sonra Anadolu’ya yaptırılan ilk mescitlerden biri olan Adıyaman Musalla Camii, yapılan restorasyon sonrasında ilk teravih namazıyla ibadete açıldı.

Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünün yaklaşık 10 yıldan beri yürüttüğü proje ile 2020 Aralık ayında başlattığı restorasyon çalışmasının sonrasında ibadete açıldı. Selçuklu Hükümdarı Alparslan’ın Anadolu’yu fethinden sonra yapıldığı kitabesinde belirlenen Musalla Cami, İsmet İnönü döneminde cezaevine dönüştürülerek 32 yıl cezaevi olarak hizmet verdi. 32 yıl boyunca kapalı cezaevi olarak kullanılan cami daha sonra Alaybey Vakfı tarafından restore edilerek 1972 yılında yeniden cami olarak düzenlendi.

Selçuklu döneminde yapılan ancak dana sonra yıkılan ve Osmanlı döneminde birkaç kez tadilatı yapılan cami ve minaresi statik açıdan kuvvetlendirilerek çatı kurşun kaplama yapıldı. Camiye bay ve bayan tuvaleti, bayan mescidi yapıldı. Aydınlatma, kamera ve ses sistemleri tamamlanarak yeniden hizmete girdi.

Ramazan ayının ilk teravih namazında ibadete açılan camide, cemaate namaz sonrası çiğköfte ve tatlı ikramında bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar, Musalla Camii’nin Anadolu’daki ilk İslam eserlerinden biri olduğunu belirterek, “Musalla Camisi Anadolu’da ki ilk İslam eserlerinden bir tanesi, Adıyaman’da ki ilk İslam eseridir. Camimizi bu akşam ibadete açtık. Ne mutlu bize. Emeği gecen gerek Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine, gerek İl Müftülüğü yetkililerine teşekkür ediyorum, teşekkürü bir borç biliyorum. İlk teravih namazını bu camide kılıyoruz” dedi.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı ise konuşmasında, “2020 Aralık ayında başladığımız restorasyon çalışmasını bu gün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Camimizi halkımızın ibadetine ilk teravih ile açmış bulunuyoruz. Bu ilk teravihe açılışımızın denk gelmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Camimiz Adıyaman’ın nadide eserlerinden birisidir. Sultan Alparslan’ın Hısn-ı Mansur’da (Adıyaman) yaptığı eserlerden birisi fakat yine çeşitli yangın, depremlerden zarar görerek Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde yenilenmiş. Camimizin ilginç birde öyküsü var. Bu camimiz ve önündeki keresteciler alanı 32 yıl boyunca hapishane olarak hizmet vermiş. 1970’li yıllarda tekrar müdürlüğümüz tarafından mülkiyeti alınarak ibadete açılmış” dedi.

Caminin ibadete açıldığı ilk teravih namazına Vali Mahmut Çuhadar, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleşman Kılınç, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, Müftü Mehmet Taşçi, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: iha
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