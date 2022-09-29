Adıyaman protokolü kırmızı çizgiyi çekti

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganı altında gerçekleştirilen etkinlikte, Adıyaman protokolü yaya geçidine kırmızı çizgi çekti.

Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi’nde düzenlenen programda yaya geçidinin önemine dikkat çekildi. Etkinliğe Adıyaman Valisi Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kurum müdürleri, STK temsilcileri, birim amirleri, jandarma ve polis memurları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer-zemin işaretlemeleriyle uyarılarak dikkatlerini üst seviyeye çıkarmak, bu alanlara gelmeden yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak için de yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi. Yaya geçidinin kırmızıya boyanması sonrasında il protokolü yolu kullanan sürücülere broşürler dağıtarak yaya geçitlerine karşı daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi. Protokol üyeleri aynı zamanda öğrencilere ve araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük dağıttı.

Yaya güvenliğine büyük önem verdiklerini söyleyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Bütün Türkiye’de İçişleri Bakanlığımızın bir programı gereği ‘Yayalara saygı duruşu hayata saygı duruşu’ mottosuyla başlatılan ve yayaların yaya geçitlerinden güvenli bir şekilde geçmesine yönelik farkındalığı amaçlayan bu kampanyada birlikte olduk, öğrencilerimiz ve halkımızla. Yayalar trafiğin bir parçası, onların yaya geçitlerinden geçmesi bizim için çok önemli, onların can güvenliği için çok önemli” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ çerçevesinde İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle tüm illere göndermiş olduğu bu projeyi hep birlikte bizde Adıyaman’da valiliğimizle birlikte, diğer kurumlarımızla birlikte farkındalık olsun diye burada pratiğini yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ayşe Demir ise, “Bizlerde burada yaya geçidini öğrendik. Düdük verdiler, ikramlarda bulundular. Çok sevdik burayı, böyle etkinliklerin devam etmesini çok umuyoruz. Yaya geçidini artık öğrendik, nerede ne yapacağımızı artık biliyoruz” diye konuştu.

iha