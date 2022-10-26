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60 Bin TL fazla para veren kuyumcu parasına kavuştu

Adıyaman’da, bir kuyumcudan döviz bozduran ve 60 bin TL fazla para alan kişi, İHA’nın yayımlamış olduğu haber sonrası aldığı fazla paraları kuyumcuya iade etti.

26 Ekim 2022 Çarşamba 11:09
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60 Bin TL fazla para veren kuyumcu parasına kavuştu

Adıyaman’da, bir kuyumcudan döviz bozduran ve 60 bin TL fazla para alan kişi, İHA’nın yayımlamış olduğu haber sonrası aldığı fazla paraları kuyumcuya iade etti.

Yaklaşık bir hafta önce Adıyaman merkez Sümer Meydanında bulunan bir kuyumcuya gelen ve burada 5 bin 100 İsveç kronunu bozduran Eşref Turan’a, 6 bin 700 TL para verilmesi gerekilirken kuyumcu çalışanı genç yoğunluktan 67 bin 300 TL ödeme yapmıştı. Kendisine fazla para verildiğini anlamayarak 67 bin 300 TL parayla kuyumcudan ayrılan yaşlı adam kuyumcudan ayrılmıştı. İhlas Haber Ajansı’nın yaptığı haber sonrası durumu fark eden Eşref Turan, aldığı paralarla kuyumcunun yolunu tuttu. Eşref Turan, kendisine yanlışlıkla verilen 60 bin 700 TL’yi kuyumcu Can Dereci’ye teslim etti. Parasının iade edilmesine oldukça sevinen Can Dereci, Eşref Turan’a teşekkür ederek insanlık ölmemiş’’ dedi.

Kendisinin de fazla para aldığını bilmediğini ve çıkan haberde görür görmez hemen kuyumcuya geldiğini belirten Eşref Turan, “ Burada döviz bozdurmuştum. Televizyonda gördüm haberleri, baktık ki paramız fazla geri getirip iade ettim” dedi.

Para iadesinde bulunan Eşref Turan ile Eşref Turan’ın durumu fark etmesini sağlayan İhlas Haber Ajansına teşekkür eden kuyumcu Can Dereci, “Sizin aracılığınız ile bütün medyada yayımlanan haber sonrasında Eşref Turan’ı arayan yakınları durumu belirtmiş kendisi de televizyonlardan izlemiş ve parasını sayınca paranın fazla olduğunu anlamış. Paramızı getirip bizlere teslim etti. Amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Bütün duyarlı insanlara, yardımcı olan arkadaşlara herkese teşekkür ediyoruz. 60 Binin tamamı geldi” diye konuştu.

Kaynak: iha
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