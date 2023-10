Tahmini Okuma Süresi: dakika

Depremzede, yetim ve ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin çocuklarına eğitim öğretim dönemi boyunca ihtiyaçları olacak eğitim materyalleri hediye edildi.

İlk günden bu yana depremzede ve yetim çocukları yalnız bırakmayan Avrupa’daki gurbetçiler Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu aracılığıyla Türkiye’de gönderilen yardımlar Diyarbakır’da faaliyet gösteren Dicle Derneği işbirliğiyle, yeni eğitim ve öğretim sezonunda “Sen de minik bir yürek sevindir” sloganıyla başlatılan kırtasiye destek kampanyası kapsamında önceden tespit edilen 600 yetim, öksüz, sosyal yetim ve dezavantajlı çocukların eğitim ihtiyaçları karşılandı.

Yardımı alan çocukların aileleri, bu destekten dolayı içten teşekkürlerini iletti.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, yaptığı açıklamada, 600 çocuğa dağıtılan kırtasiye setleri, eğitim öğretim dönemi boyunca ihtiyaç duyacakları tüm kırtasiye malzemelerini içerdiğini ifade etti.

Eğitim yardımın önemine dikkat çeken Ataş, şunları söyledi: "Bizler, toplum olarak bir araya geldiğimizde, karşımıza çıkan zorlukları aşabileceğimize inanıyoruz. İşte bu inançla, her yıl Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahibi çocuklarımıza destek olmak için bu yardım kampanyalarını yürütüyoruz. Kampanyalarımız insanların kalplerindeki en güzel duyguları ortaya çıkarıyor: sevgi, yardımseverlik ve dayanışma. Yardım kampanyası kapsamında, onlarca yetim, ihtiyaç sahibi ve depremzede çocuğa yönelik kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Defterler, kalemler, kitaplar, çantalar ve diğer eğitim gereçleri, çocukların yeni döneme daha hazır ve istekli bir şekilde başlamalarına yardımcı oldu. Bu yardım kampanyası, sadece kırtasiye malzemeleri sağlama amacını taşımıyor; aynı zamanda çocukların eğitimlerine olan inançlarını ve motivasyonlarını artırıyor. Her çocuk, bu destekle kendini daha değerli ve önemli hissediyor. İlerleyen dönemlerde daha fazla çocuğa umut olmayı ve eğitime destek vermeyi sürdüreceğiz. Yetim, ihtiyaç sahibi ve depremzede çocukların daha parlak bir geleceğe adım atmalarını sağlamak için, bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi dileğiyle."dedi.

Dicle Derneği Başkanı Abdullah Adem Güneş de şu sözlerle katkılarını ifade etti: "Bugün ülkemizin geleceği gençlerimize bir nebze bile olsa destek sunmak için buradayız. Bu yardım, sadece çocuklarımıza kırtasiye malzemeleri vermekle kalmıyor, aynı zamanda onlara sevgi ve umut sunuyor. Eğitim öğretim döneminin başında gerçekleştirdiğimiz yardım kampanyasının çocukların eğitim hayatlarına olumlu katkılar sunmasını umut ediyoruz. Onların geleceği için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."dedi.



Kaynak : PHA