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Promosyon Defter Nedir?

Promosyon defter, çalışanlar ya da öğrenciler için avantajlı bir ürün olarak değerlendirilebilir.

Seobaz
Seobaz
07 Eylül 2021 Salı 09:12
7 Okunma
Promosyon Defter Nedir?

Promosyon defter, çalışanlar ya da öğrenciler için avantajlı bir ürün olarak değerlendirilebilir. Çünkü kullanabilecekleri yerler oldukça fazladır. Öte yandan promosyon defter kullanan kişi bunu ne kadar çok gösterirse kurumun da o kadar fazla reklamı yapılmış olur.

Defter, kalem gibi ürünler uzunca bir süredir kurumlar tarafından promosyon ürün olarak sunuluyor. Bu promosyon defter ve kalem çeşitleri kimi zaman müşterilere kimi zaman çalışanlara veriliyor.

Kaç Tane Promosyon Defter Modeli Vardır?

Promosyonlar için defter seçilirken telli ya da şık bir kaplama ile ortalı bir defter tercih edilebilir. Farklı seçenekler de mevcuttur ancak genelde promosyon defter olarak bu çeşitler kullanılır. Kapağını sıkıca bir lastikle tutturabildiğiniz günlük gibi görünen defterler de son zamanlar da popüler olmuştur.

Promosyon Ajanda Kullanım Alanları

Defterleri tercih etmeyen kurumlar genellikle ajandaya yönelir. Promosyon ajanda daha kurumsal ve ciddi bir görünüme sahip olarak görülür. Ayrıca çok şık ajandalar da mevcuttur. Özellikle şirketler ya da benzeri kuruluşlar bu tarz ajandaları promosyon olarak dağıtmayı tercih ederler. Batı Promosyon gibi promosyon yapmanızda sizlere yol gösterebilecek bir kurumdan bu konuda direkt olarak bilgi alabilirsiniz.

Ucuz Promosyon Ajanda Çeşitleri   

Ucuz promosyonlar almak pek doğru bir karar olmayabilir. Çünkü asıl 2 amaç kullananın mutlu olması ve uzun süre kullanmasıdır. Bu iki şey de daha uzun reklam demektir. Ucuz ürünlerin kaliteyi de beraberinde düşürdüğü bilinen bir durumdur. Bununla birlikte promosyon ajanda için Batı Promosyon ile hem en uygun fiyat hem de kaliteyi aynı potada bulabilirsiniz.

Promosyon Kalemlerin Özellikleri

Ajanda veya defter ile birlikte sunulan ürünlerden birisi de kalemdir. Bu ikili hem çok kullanılan bir promosyondur hem de promosyonu alan kişiler tarafından da tercih edilir. Özellikle özel okul veya hastanelerden promosyon kalem almak çok karşılaşılan bir durumdur.

Özel kurumların ilk tercihlerinin başında promosyon kalemler gelir. Promosyon ajanda ve kalem ile birlikte paket olarak da bu ürünler sunulabilir.

Promosyon Kalem Fiyatları Nedir?  

Kalemler oldukça çeşitlidir. Promosyon ürünlerde tabii ki her ihtiyaca ya da zevke göre çeşitler mevcuttur. Ancak kalem, gerçekten yüzlerce çeşit ve şekilde ulaşabilecek bir üründür. Bu yüzden her üründe olduğu gibi kullanılan malzemeler fiyatı tayin eder. Promosyon kalem eğer tükenmez ve sağlam ise tabii ki biraz daha yüksek maliyetli olacaktır.

Özel kurumlar genelde tükenmez kalemleri tercih eder. Promosyon kalem eğer kurşun ise daha ucuza gelecektir ama okullar için daha kullanışlıdır.

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