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Pırlanta Küpe Seçiminde Hangi Unsurlara Dikkat Edilmeli?

Özge Özkan
Özge Özkan
18 Ekim 2022 Salı 14:03
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Pırlanta Küpe Seçiminde Hangi Unsurlara Dikkat Edilmeli?

Pırlanta Küpe Seçiminde Hangi Unsurlara Dikkat Edilmeli?

Şık olmak isteyen bir kadın için en önemli unsurların başında takı ve aksesuar geliyor. Kadınlar; bilhassa özel gün ve gecelerde kullanabilecekleri türden takı arayışına girerler. En çok tercih edilen takı ise tahmin edebileceğiniz gibi küpedir.

Pırlanta küpe; diğer küpe modellerine kıyasla çok daha popülerdir. Her şeyden önce, pırlanta küpenin neredeyse her kombin ile uyumlu olduğundan bahsetmek gerekir. Bunun yanı sıra, fiyat/performans kriteri bakımından da beklentileri karşılayacak türden bir üründür. Yine de internette rastlanan her pırlanta küpe satın alınmamalıdır. Küpe seçiminde bazı hususlara dikkat edilmelidir.

Pırlanta Küpe Seçimi Nasıl Olmalı?

2020’li yıllarda olduğumuz şu günlerde klasik gösterişli ve pahalı küpelerin eskisi kadar popüler olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsanlar; ekonomik krizin de etkisiyle daha çok tasarım küpeleri tercih ediyorlar. Pırlanta küpe modelleri de farklı beklentileri karşılayacak seviyededir. Küpe satın almak isteyenlerin tarzlarına uygun bir model bulmaları gereklidir. Bunun yanı sıra, diğer kıyafetler ve takılar ile de uyum sağlayacak türden bir küpe araştırması yapılmalıdır. Ayrıca, kişinin yüz tipine uygun bir küpe seçmesi de önemli bir detaydır.

Kare yüz tipine sahip insanların küpe seçiminde avantajlı olduklarını ifade etmek gerekir. Bu kişiler; kare biçimindeki büyük küpelerden uzak durmalıdırlar. Yuvarlak hatları ve yumuşak detayları ile dikkat çeken bir küpe tercih edilmelidir. Üçgen yüz tipine sahip kadınlar için durum biraz daha farklı! Başta uzun küpeler olmak üzere dar ve uzun formdaki küpeler de bu kadınlar için harika seçenekler olabilir. Yuvarlak yüz tipine sahip kadınların işi biraz daha zor! Onların halka küpelerden uzak durmaları gerekiyor. Bu tür küpeler; kişinin yüzünü kötü gösterebilir. Ancak, yuvarlak yüz tipine sahip kadınlar; üçgen, kare ya da dikdörtgen küpeleri gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Uzun ve ince yüz tipine sahip bir kadın ise uzun küpelerden uzak durmalıdır. İstediği takdirde üçgen ve kare küpeleri takabilir.

Pırlanta Küpe Satın Almayı Düşünenlerin Bilmeleri Gerekenler

Pırlanta küpe satın alma süreci sıkıntılı olabilir. İnternette pırlanta küpe satan çok sayıda site vardır. Fakat, bu sitelerin her birisinin güvenilir olduğunu söylemek mümkün değildir. Güvenilir bir siteyi öne çıkaran bazı hususlar vardır. Bilhassa müşterilerine pırlanta sertifikası ile ürün satan kurumlar tercih edilmelidir. Ayrıca, sitenin SSL sertifikasının olması önemli bir husustur.

Pırlanta küpe seçimini etkileyen faktörlerden birisi de tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar! Pırlanta küpe fiyatları; karat, berraklık, kesim ve renk faktörlerine bağlı olarak değişir. Söz konusu faktörler dikkate alınarak bütçeye ve kullanım amacına uygun bir küpe bulunabilir. Yine de fiyat konusundan ziyade pırlanta küpenin kişiye yakışıp yakışmadığı dikkate alınmalıdır. Uygun fiyatlı ancak yüz tipi ve zevklerle uyumsuz bir küpe hiçbir şekilde işe yaramaz.

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