LGS Hazırlığında ÖDS Hayata Geçirildi

Millî Eğitim Bakanlığı LGS’ye hazırlanan öğrenciler için yeni bir sistem geliştirdi. Öğrencilere bireyselleşmiş eğitim, öğretmenlere ise öğrencilerini izleme imkânı sunarak akademik başarıyı arttırmayı ve uzmanlarca filtrelenmiş içeriklerle bu alandaki ihtiyaçların giderilmesini amacıyla kurulan Öğrenci- Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) hem öğrencilere hem de öğretmenlere hizmet vermeye başladı.

Sistem içeriğinde neler yer alıyor?

ÖDS’nin içerisinde hem ortaokul hem de lise kademesi için hazırlanmış birçok doküman yer almaktadır. Toplamda 62 derse ait 62 konu anlatımlı ders kitabı, çoktan seçmeli 60 bin soru, 2 bin 550 ders anlatım videosu ve 12 bin soru çözüm videosu bulunmaktadır. Sistemin içerisinde yer alan birçok doküman ve bilgi sürekli güncellenerek artırılmaktadır.

Sisteme giriş yapan öğrenciler çözdükleri sorular ile birlikte elde ettikleri sonuçları ve kazanımları değerlendirebilmektedir. Ayrıca öğrencilerin gelişimini öğretmenlerimizde takip ederek görevlendirmelerde bulunabilmektedir.

Öğrencilerin istediği ders, ünite ve konudan istediği zorluk düzeyinde, istediği soru sayısı kadar testler oluşturabileceği şekilde kurgulanan sistem, öğrenciye hazır testler de sunuyor. Bu sistem üzerinden öğrenciler, öğretmenlerinin gönderdiği ödevleri yapabilirken test çözüp bunları kaydedebiliyor. Ayrıca çözdükleri her test için bireysel test sonuç raporları alabilen öğrenciler böylece derslerindeki ilerleme durumlarını kendileri de değerlendirebiliyor.

Sisteme nasıl giriş yapılır?

Okul Dersleri Modülü, Destekleme ve Yetiştirme Kursları Modülü, LGS/YKS Hazırlık Modülleri olmak üzere 3 modül bulunan ÖDS'ye "ods.eba.gov.tr" adresinden, öğretmenler MEBBİS şifreleri ile öğrenciler ise EBA şifreleri ile giriş yapabilmektedir.

LGS çıkmış sorulara nasıl ulaşılabilir?

Millî Eğitim Bakanlığının 2018 yılından beri uyguladığı LGS’ye ait tüm çıkmış sorulara çopur hoca web sitesinden ulaşabilirsiniz. Çopur hoca sitesinde lgs çıkmış sorular sayfasında 2018 yılından beri uygulanan tüm sınavların pdf hali bulunmaktadır. Site üzerinden çıkmış soruların tamamına ulaşılabilir. Ayrıca site içerisinde çıkmış sorular konularına göre ayırt edilerek hazırlanmış olarak bulunmaktadır. Öğrencilerimiz siteyi ziyaret ederek tüm dokümanlara ulaşabilirler. Daha fazla bilgi için: www.copurhoca.com