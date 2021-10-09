Kış Bahçesinin Unutulmaz Modelleri

Çok eski yıllardan beri bahçecilik kültüründe kendisine alan bulan kış bahçesi uygulaması; modern şehir mimarisine adaptasyonuyla da yoğun rağbet görmektedir.

Günümüzde kış bahçesi modelleri; tercih edilen çatı tipi, cam-perde sistemleri, iç dekorasyon, mobilya ve aksesuar seçimine göre farklılık göstermektedir.

Dünyanın birçok noktasında, özellikle metropollerde kişisel kullanıma ayrılmış ya da işletmeler tarafından ziyaretçilerinin kullanımına sunulmuş, çeşitli kış bahçesi modelleri görmekteyiz.

Eta Kış Bahçesi olarak Victorian Tipi Çatı, Edwardian-Georgian Tipi Çatı gibi şık seçeneklerimizle müşterilerimizin kendi özgün kış bahçesi modellerini oluşturabilmelerine imkan tanımaktayız.

İster konut girişi ister teras, isterseniz açık alanda kullanabileceğiniz kış bahçesi modelleriyle sizler de görenleri hayran bırakacak unutulmaz kış bahçesi dizaynlarına imza atabilirsiniz.