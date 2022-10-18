İstanbul Plaket Masa İsimliği Tavsiyesi

Şirketiniz ne kadar büyük olursa olsun, markanızı kullanmak sizi öne çıkaran masa isimlikleridir. Logonuz yalnızca şirketinizi değil, aynı zamanda müşterilerinize olan genel bağlılığı da temsil eder. Ve masa isimliği dünyasında, logonuzu tüm tanımlama ürünlerinde tutarlı bir şekilde kullanmak, sizi tanımlamanıza yardımcı olur.

Renklerden logolara kadar tutarlılık önemlidir. Bu nedenle, logolar, renkler ve yazı tipleri ile doğru tutarlılığı bulmak, mesajınızı sağlamlaştırmaya yardımcı olur. Markanızın ne olduğunu önceden tanımlayarak, şirketinizin endüstri lideri olarak kurulmasına yardımcı olursunuz. Logonuzu ve metninizi tüm isim etiketlerinde ve isim plakalarında aynı tutmayı kolaylaştırıyoruz. Mevcut malzemelerimizi ve renklerimizi kullanmak bu görevi başarmanıza yardımcı olacaktır. Ne de olsa, markasının iyi gelişmesini sağlayan bir şirket, müşterileri ve tüketicileri ile gelecekte bağlantılar kuracak ve koruyacaktır.

Herhangi bir masa isimliğine logo eklemek, şirketiniz için markalaşmayı en üst düzeye çıkarmanın mükemmel bir yoludur. Ve o mükemmel masa isimliği bulmak artık daha kolay! Herhangi bir isim plakasını çalışma ortamınıza ve markanıza uyacak şekilde özelleştirmek için hem metal hem de plastik arasından seçim yapın. Logolar, seçtiğiniz stile bağlı olarak kazınabilir veya basılabilir.

Kişiye Özel Mavi Kristal Masa İsimliği

Kişiye özel mavi kristal masa isimliği; 10cmx25cmx2cm boyutundadır. Özellikle mavi rengi sevenler için idealdir. Ayrıca üzerinde saat bulunmaktadır.

Baykuş Masa İsimliği

Baykuş masa isimliği; 12cmx29cm boyutundadır. Üzerindeki baykuş eskiteme gümüş ya da altın olarak tasarlanmıştır. Üzerindeki iki kalemliği ve kristal ile çok şık bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.

Doktor Masa İsimliği

Doktor masa isimliği; mermer polyester karışımlı doktor figürlü isimlik füme ya da şeffaf olarak satılmaktadır. Boyutu 11cmx29cm’dir.

İnşaat Mühendisi Masa İsimliği

İnşaat mühendisi masa isimliği; kabartma lazer yazılı isimlik 12cmx29cm boyutundadır. Üzerinde iki adet kalemlik, kristal ve kule vinci bulunmaktadır. Çok şık bir tasarıma sahip olan masa isimliği özellikle müteahhitlerin tercih ettiği ürünler arasındadır. Daha fazla çeşit görmek isterseniz İstanbul Plaket sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kristal plaket ve masa isimliği için daha fazla ürün, çeşit ve fiyat bilgisine https://www.istanbulplaket.com adresinden ulaşabilirsiniz.