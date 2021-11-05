Çağrı Merkezi Programı

Çağrı Katibim Nedir?

Çağrı Katibim; hukuk bürolarının borçluları ile ilgili tüm süreçleri inceleyip analiz ettiği, düzenleyebildiği, çeşitli senaryoları oluşturabildiği ,uyap sistemiyle tamamen entegre bir şekilde çalışabilen, çağrı merkezi personelini anlık izleyebildiği ve detaylı raporlamalarının yapabildiği sha yazılım tarafından uyap katibim ürünü sonrasında edindiği bilgi ve birikim ile üretilmiş sürekli yenilenen yazılımdır.

Çağrı merkezi personelleriniz ; mevcutta santral crm yazılımı kullanmıyor, cep telefonu ya da sabit telefon ile tuşlayarak borçlu araması yapıyorsanız personellerinizin;

Call Center Programı

Günlük kaç adet çağrı başlatıp/cevaplama yaptığını,

Çağrıların olumlu ya da olumsuz durumlarını,

Kaç dakika görüştüklerini,

Günlük / Aylık / Yıllık personel çağrı performansını,

Geçmişe dönük ve anlık görüşme ses kayıtlarını,

Anlık olarak çağrıda/molada olduğu bilgisini gibi birçok bilgi hakkında fikir sahibi değilsinizdir.

Detaylı bilgi ve ücretsiz deneme talebiniz için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. E-posta adresine (Mail Gönder) mail atmanız halinde tarafınıza KVK bilgilendirme ve Çağrı Katibim teklif maili gönderilecektir.

Çağrı Katibim; Uyap sistemi İle %100 uyumlu olup Uyap sisteminden otomatik olarak toplu sorgu yapabilir, sorgu sonuçları agent ekranında görüntülenir ve çağrı merkezi personelleriniz uyap sisteminde işlem yapabilir.

En düşük fiyat garantisi ile iddialıyız,

Çağrı Katibimi Ücretsiz 15 Gün Test edebilir satın alma şartı olmaksızın deneyebilirsiniz,

Gelişmiş Raporlama Özelliği,

Sisteminizdeki tüm verilere dilediğiniz filtre,

kritere göre sistemi yavaşlatmadan dışarı aktarabilme özelliği,

Birden fazla dosyası olan bir borçlunuzun herhangi bir föyünde eklediğiniz iletişim numarası sistemde kayıtlı olan tüm föylere otomatik işlenme özelliği,

Borçlu föyüne sınırsız taraf ekleyebilme özelliği,

Borçlu föyüne sınırsız iletişim bilgisi ekleyebilme özelliği,

Birden fazla borçlu föy açma, sekme mantığıyla aynı anda çoklu işlem yapabilme Özelliği.

Çağrı Katibim ; UYAP AVUKAT PORTAL İLE %100 UYUMLUDUR

Otomatik Arama - Predictive Dialer

Önceden belirlenmiş listelerdeki aranacak müşteri veya kişileri, otomatik olarak arayıp müşteri temsilcilerine otomatik olarak bağlayan sistemdir,

Otomatik arama listesi oluşturma özelliği,

Otomatik aramaya başlama ve bitiş zamanı belirleyebilme,

Otomatik aramayı gruba veya kişiye aktarabilme,

Eşzamanlı olarak birden çok kişiyi arayabilme,

Meşgul ve ulaşılamayan telefonları tekrar arayabilme,

Müşteri temsilcilerini anlık takip edebilme,

Personellerin görüşme istatistiğini raporlama,

Tüm görüşmelerin sürelerini ve istatistiklerini raporlama gibi özellikleri bulunmaktadır.

Çağrı Katibim ile yüksek performans, düşük maliyet raporlanabilir çalışma iş gücüne sahip olacaksınız,

Personellerinizin arasında performans ölçümünü yapabileceksiniz,

Çağrı Katibim diğer çağrı merkezi yazılımlarından farklı olarak hukuk bürolarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak suretiyle kurgulanmıştır,

Çağrı Katibim ile uyap dosyalarınızı otomatik olarak sorgulayabilir,

Çağrı Merkezi personellerinizin görmesini sağlayabilir,

Personellerinizin tekrar sorgulamasına gerek kalmaz.

Mevcut İcra Takip Yazılımınla Entegre ; yani aynı anda kullanabilirsiniz,

Diğer santral yazılımlarına oranla %50 oranında daha ekonomiktir,

Çağrı Katibim sadece hukuk büroları için satışı yapılmaktadır,

Kullanıcının istediği ek özelliklerin yapılması konusunda 3 iş günü içerisinde eklenmesi taahhüdü veriyoruz,

Düşük yıllık destek ücreti garantisi Uyap bağlantınızı call center personelleriniz sorunsuz kullanabilir,

Uyap sistemi üzerinden toplu sorgulama yapabilir, sonuçları tüm çağrı merkezi programı personelleriniz görebilir,

Yapay zeka otomatik arama sayesinde değerli veriye ulaşıp olumlu arama sayınızı artırabilirsiniz.

Geleneksel santral donanımının yerini alan, yazılım tabanlı bir IP PBX Santral' dir,

Avukatlık ofislerine özelleştirilebilir çalışma kurgusu,

Kullanıcı dostu, basit anlaşılır ara yüzleri ile kolay yönetim Mevcut network yapısını kullanabilme,

Sanal ses hizmetlerini kullanarak arama yapabilme,

Mevcut GSM (Mobil) hatlarını kullanarak arama yapabilme,

Sabit telekom hatlarını kullanarak arama yapabilme,

Tüm görüşmelerin ses kaydını tutabilme,

Uyap Avukat Portal tüm işlemlerini yapabilme,

118 Tckno ile Sms Gönderebilme (Evrak Gereklidir),

118 Tckno ile tüm operatörler numara sorgulama (Evrak Gereklidir),

118 Toplu Mail gönderimi (Evrak Gereklidir),

Sms entegre firmaları üzerinden sms gönderebilme özelliği(Evrak Gereklidir),

Mevcut GSM (Mobil) hatlarını kullanarak sms gönderebilme,

Mevcut GSM (Mobil) hatlarını kullanarak sms görebilme,

Entegre telefon defteri ile arayan bilgilerini gösterebilme,

Akıllı çağrı yönlendirme,

Çağrı yönetimi Entegre SMS sistemi ile kolay SMS gönderebilme,

Otomatik sesli mesaj dinletme,

Otomatik arama (Predictive Dialer),

Gelişmiş raporlama,

Mesai saatleri dışında gelen çağrıları listeleme,raporlama özelliği,

Cevapsız çağrıları raporlama gibi birçok özelliği bulunmaktadır.

Otomatik Sesli Mesaj Yazılımı

Önceden belirlenmiş listelerdeki aranacak müşteri veya kişileri otomatik olarak arayarak kayıtlı bir sesli mesajı dinleten sistemdir.

Otomatik arama listesi oluşturma,

Otomatik aramaya başlama ve bitiş zamanı belirleyebilme,

Otomatik aramayı gruba veya kişiye aktarabilme,

Eşzamanlı olarak birden çok kişiyi arayabilme,

Meşgul ve ulaşılamayan telefonları tekrar arayabilme,

Tüm görüşmelerin sürelerini ve istatistiklerini raporlama,

İstenildiğinde mesaj bitiminde telefonu/hattı müşteri temsilcisine aktarabilme gibi birçok özelliğe sahiptir.

Call Center Voip Telefonu (Pc Telefonu)

Tamamı Türkçe, kullanıcı dostu ve kolay kullanımlı bir telefon yazılımdır.

Arayan numara ve kişi bilgilerini gösterebilme,

Tek tuşla çağrı transferi yapabilme,

Diğer abonelerin Meşgul/DND durumunu gösterebilme,

Gelişmiş Çağrı Kaydı (Arayan, Aranan, Cevapsız Çağrılar) CRM / Back Office Uygulamaları ile Entegrasyon,

Ekrandaki numaraya ve yeni numaralara SMS gönderebilme,

Sim karta gelen SMS (Kısa Mesaj) görebilme,

Sim karttan SMS (Kısa Mesaj) gönderebilme gibi birçok özellik bulunmaktadır.

Çağrı Katibim / Taa Call Solution

İcra ağırlıklı hukuk bürolarının ihtiyaçları düşünülerek oluşturulmuş, 10 hukuk bürosunda 3 ay boyunca test edilmiş, gerekli güncellemeleri yapılarak tamamlanmış ve satışa sunulmuş tamamen size ait bir yazılımdır.

Maliyeti rakiplere oranla %30 daha düşük olmasına rağmen performansı %100 daha fazladır,

Yazılımımızı ücretsiz deneme imkanı sunmaktayız,

Ofisinizde kurulacak olan Server Santral sayesinde hem lokal ,hem de ofis dışında kendi santralinize bağlanarak işlem yapabileceksiniz,

Ses kayıtlarınız, müşteri bilgileriniz, borçlu bilgileriniz vb. tüm kayıtlarınız sizin kontrolünüzde, size ait sunucuda şifreli bir şekilde saklayabilirsiniz,

Sistem üzerinden; TC kimlik no ile sms sorgu, TC kimlik no ile numara sorgu, Telefon ile kişi sorgu modüllerine sahiptir.(Btk Lisanslı Firma İle Sözleşme İmzalamanız Gerekmektedir)

Uyap Avukat Portal sistemi ile tamamen entegre çalışarak güncellemelerini sürekli takip etmektedir,

Detaylı bilgi ve ücretsiz deneme talebiniz için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. E-posta adresine (Mail Gönder) mail atmanız halinde tarafınıza KVK bilgilendirme ve Çağrı Katibim teklif maili gönderilecektir.

Minimum Sistem Gereksinimleri

Sistemin %100 Stabil Çalışabilmesi için Admin / Agent / Client Bilgisayarlarının En Az

Windows 7 64 Bit İşletim Sistemi,

i3 CPU (İşlemci),

4 Gb Ram (Bellek) ,

Kablolu Network Bağlantı,

Cat6 / Gigabit Network Alt Yapısı,

Stabil Çalışan İnternet Alt Yapısı Olması Gerekmektedir.