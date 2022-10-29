Ziya Polat Sakarya’da cami yaptırdı

Camii açılış törenine, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Sakarya Jandarma Alay Komutanı Aydın Kutlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak ile Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, İl Müftüsü Hasan Başiş, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Bölge Müdürlüğü Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ve Bölge Müdürlüğü personeli katıldılar.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat,“Sakarya atandıktan sonra güzel işler yapmaya başlamıştık bunlardan bir tanesi de Bölge Müdürlüğümüzün kampüsünde inşasına başlayıp bugün açılışını yaptığımız camimiz oldu. Tamamını hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla yaptığımız camimiz bugün itibariyle ibadete açıldı. Sakarya’mıza ve Sakaryalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.