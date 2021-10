Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan Mevlid Kandili mesajı yayınladı

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan mesajında,” Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in gelişiyle birlikte, insanlık üzerine çöken kara bulutlar dağılmış, cehalet, haksızlık ve zulüm sona ermiştir. Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuz ve her Müslüman için alınması gereken derslerle doludur. Bir Müslüman olarak Peygamberimizin bütün güzel ahlâklarını örnek alarak kendimizi O’nun güzel ahlâkıyla donatmalıyız. Yaşanan sıkıntılardan kurtuluşun ancak Hazreti Muhammed’in 15 asır önce ortaya koyduğu değerleri doğru anlamakla mümkün olacaktır. Bu nedenle Mevlid Kandili O'nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. İnşallah bu mübarek gece, İslâm dünyası olarak yaşadığımız sıkıntılı, gözyaşı ve hüzünle dolu günlerin sona ermesine sebep olur. Dünyayı saran korona virüs ve her türlü hastalıklardan kurutuluşumuza vesile olur. Mevlit Kandilinin tüm dünyaya önce sağlık, ardından da barış, sevgi, rahmet, bereket ve huzurlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle İslam âleminin ve Çiftçilerimizin Mevlid Kandil’ini en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.