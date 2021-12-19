Zabıtadan fırınlara gece denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, somun fırınlarına gece denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında şehrin birçok noktasındaki fırınları büyük bir titizlikle gözden geçiren ekipler hijyen, ruhsat ve gramaj incelemesi yaptı. Kurallara uymayan işyerlerine uyarı ve cezai işlemler uyguladı.

Konuyla alakalı bilgi veren yetkililer,"Halkımızın sağlıklı ekmek tüketmesi için esnaflarımıza yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bugün somun ekmeği yapan fırıncılarımızı ziyaret ederek, kurallara uyup uymadıklarını inceledik. Hijyen, gramaj ve temizlik gibi temel kurullara uymadığını tespit ettiklerimize gerekli yasal uyarı ve işlemlerde bulunduk. Bu yöndeki çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürekli devam edecektir” şeklinde konuştu.

Fırınlara yönelik denetim yapıldığını gören vatandaşlar ise memnuniyetini dile getirerek, zabıta ekiplerine teşekkürlerini belirtti.