Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezindeki marketlerde raf-kasa fiyat denetimi yaptı.Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, raf ile kasalardaki fiyatların uyup uymadığı konusunda sürdürdükleri denetimlerin devam edeceğini belirtti.Vatandaşlar ise yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Kaynak: PHA
Zabıta ve Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü personeli, marketlerde raf ve kasa fiyat denetimleri gerçekleştirdi.
29 Mart 2022 Salı 16:26
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