Zabıta ve Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezindeki marketlerde raf-kasa fiyat denetimi yaptı.Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, raf ile kasalardaki fiyatların uyup uymadığı konusunda sürdürdükleri denetimlerin devam edeceğini belirtti.Vatandaşlar ise yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.