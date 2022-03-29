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Zabıta ve Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü personeli, marketlerde raf ve kasa fiyat denetimleri gerçekleştirdi.

29 Mart 2022 Salı 16:26
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Zabıta ve Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezindeki marketlerde raf-kasa fiyat denetimi yaptı.Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, raf ile kasalardaki fiyatların uyup uymadığı konusunda sürdürdükleri denetimlerin devam edeceğini belirtti.Vatandaşlar ise yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: PHA
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