Zabıta ekipleri fiyat denetimlerine devam ediyor

Bir süre önce artan döviz kurunu bahane ederek birçok temel gıda maddesine yapılan zamların dövizdeki düşüşe rağmen yeniden düşürülüp, düşürülmediğini kontrol etmek için kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market market dolaşarak fiyat araştırması yapıyor.

Denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, ekiplerin marketlerde raf ve kasa fiyatı uygunluğunu denetlediğini söyleyerek, vatandaşa yüksek fiyattan ürün satan esnafların uyarıldığını belirtti. Yetkililer ayrıca denetimlerin sık aralıklarla devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise fiyatlardaki artıştan şikayetçi olarak, denetimi gerçekleştiren ekiplere ve yetkililere teşekkür etti.