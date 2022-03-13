Yunus Emre Mahallesi'nde refüj çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, 3. Çevreyolunun Yunus Emre Mahallesi kısmında orta refüj için bordür döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, yapılan çalışmalarla birlikte yolların daha güvenli ve düzenli olacağını dile getirerek, "Yunus Emre Mahallesi'nde orta refüj için başladığımız bordür döşeme çalışmamız devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlamayı planladığımız bu çalışmamızdan sonra yol daha kullanışlı bir hale gelecek" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ve sürücüler ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: PHA