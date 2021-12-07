Yücekaya: 17 yıl boyunca bu gazeteye çok kişinin emeği geçti

"Adıyaman’da yaşayan herkes için güzel şeyler yapma gayretinde olacak"

17 yılı geride bırakıp, 18 yaşa basarak, aynı zamanda zorluklara göğüs gerdiklerini belirten Yücekaya,"Güne Bakış Gazetesi olarak, bu zorluğu, tam 17 yıldır okurlarımızın desteğiyle aşkla ve şevkle yürütmeye devam ediyoruz, 18’inci yıla adım attığımız bugün de, aynı şevkle, aynı aşkla, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla ve aynı kriterlerle yürümeye devam ediyoruz. Sizlerle daha nice 18 yıllara ulaşmak istiyoruz.

Tarihler 8 Aralık 2004’ü gösterdiğinde, Adıyaman için çok önemli bir gazete de yayın hayatına başladı. O günden bu yana ilke edindiğimiz vatandaş odaklı gazetecilikten hiçbir şart ve durumda asla taviz vermeden, hiç kimseye yaranma, hiç de kimseyi karşımıza alma derdine düşmeden, doğru bildiğimizi, okurlarımızın lehine, okurlarımızın yanında yer alarak sürdürdük. 17 yılı geride bırakırken, bundan sonrasında da yine sizlerle birlikte, Adıyaman için, Adıyaman’da yaşayan herkes için güzel şeyler yapma gayretinde olacak, sizin sesiniz, sizin sözünüz, sizin gözünüz olmayı sürdüreceğiz. 17 yıl boyunca bu gazeteye çok kişinin emeği geçti, çok gazeteci burada yetişti, çok yazar arkadaşımız değerli fikirlerini paylaştı."dedi.

"Bu gazete varsa, sadece gazetede çalışanlarıyla değil, siz okurlarıyla vardır"

Güne Bakış Gazetesi var ise okuyucularıyla var olduğunu aktaran Yücekaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gazetemiz bazen okul oldu, yeni yeni yazar ve gazeteciler yetişti, bazen biz öğrendik, bazen bizden öğrendikleri oldu. O günden bu güne gazetemize emek veren dağıtıcısından baskıcısına, muhabirinden yazarına, dizgicisinden, çayımızı demleyen arkadaşımıza kadar hepsine yürekten teşekkür ediyor, tüm okurlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gazete varsa, sadece gazetede çalışanlarıyla değil, siz okurlarıyla vardır. Desteğiniz sürdüğü müddetçe bu gazete sizin sesiniz olmayı sürdürecektir. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz, basın olarak da artan maliyetler nedeniyle yaşadığımız sıkıntılar had safhada. Ancak bizi bu zorluğa göğüs gerdiren, okurlarımızın desteğidir. Nice 18’inci yıllarda ve hep güzel haberlerde buluşmak dileğiyle"