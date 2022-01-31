Yoğun kar yağışı nedeniyle 19 köy ile 37 mezraya ulaşım sağlanamıyor - Videolu Haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 gön önce Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından kar yağışının 2 metreyi bulduğu kırsal alanlarda Çelikhan ilçesinde 4, Gerger ilçesinde 5, Sincik ilçesinde 3 olmak üzere toplam 12 köy ile 37 mezraya ulaşım sağlanmıyor.

Adıyaman İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışmasında 452 köyden 440 köy yolu ulaşıma açılırken, 12 köy olmak üzere 37 mezraya ulaşım sağlanmıyor. 12 köy ile 37 mezranın yol açma çalışmaları ise sürdürülüyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ekiplerin zorluk yaşamasına rağmen aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalar yürütüyor. Amacımız karla kapanan bu yolların biran önce açılmasıdır. Devletimiz güçlü bir devlettir ve her zaman halkının yanındadır. Bizlerde var gücümüzle çalışıyoruz. Ekiplerimiz tipi ve yoğun kar yağışından dolayı ne kadar güçlük çekse de bu yollarımızı açmak için mücadele veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

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