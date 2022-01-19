Yoğun kar nedeniyle iş yerlerinin çatısı çöktü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede yoğun kar yağışı uyarısında uyarıda bulunurken, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından bir çok iş yerinin çatısı çöktü. Sabah iş yerine gelen vatandaşlar iş yerlerinin çatısı çöktüğünü ve camların kırıldığını gördü. Yoğun kar yağışıyla birlikte kentte bir çok ağaç devrilirken, iş yerlerinin tabelalar devrildi.