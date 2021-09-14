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Yılın Ahilerinden Vali Çuhadar’a ziyaret

Adıyaman’da ‘Ahilik Haftası’ kutlamaları kapsamında yılın Ahisi seçilen Mustafa Korkmaz, yılın Kalfası Mehmet Serhat Çelik ve yılın Çırağı seçilen Tolga Kurt, Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.

14 Eylül 2021 Salı 11:41
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Yılın Ahilerinden Vali Çuhadar’a ziyaret

Gerçekleşen ziyarete, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu ile oda ve kooperatif başkanları katıldı.

Ziyaret sırasında Vali Mahmut Çuhadar, yılın Ahisi seçilen Mustafa Korkmaz’a cumhuriyet altını, yılın Kalfası Mehmet Serhat Çelik ve yılın Çırağı seçilen Tolga Kurt’a çeyrek altınla ödüllendirirken, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından yılın Ahisine, Kalfasına ve Çırağına gönderilen teşekkür belgeleri takdim edildi.

“Esnaf ve sanatkarlarımızın özü, kökü ve temeli ahilik kültürüne dayanmaktadır”

Ahilik geleneğinin yüzyıllar öncesinden esnaf ve sanatkârların örgütlenmesinin temel taşı olduğunu dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Esnaf ve sanatkarlarımızın özü, kökü ve temeli ahilik kültürüne dayanmaktadır. Nasıl ki bir milletin ilk çekirdeğini aile oluşturuyorsa, bir ekonominin de ilk çekirdeği ve ilk hücresi esnaf ve sanatkârlardır. Ahilik öz kültürümüzün bir yansımasıdır, iş ahlakının en üst seviyeye çıktığı bir örgütlenme biçimidir. Sosyal güvenceyi, eğitimi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlayan bir yapı olarak önem arz etmektedir. Yılın Ahisi seçilen Mustafa Korkmaz, Kalfası Mehmet Serhat Çelik ve Çırağı seçilen Tolga Kurt’un şahsında ahilik geleneğini, kültürünü devam ettiren, yaşatan tüm esnaf ve zanaatkârlarımızın ahilik haftasını kutluyor, bu yıl düzenlenecek Ahilik, etkinliklerinin birliğimize, dirliğimize ve kardeşliğimize vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: PHA
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