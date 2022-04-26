Yıldırım: Bayramlar, manevi duyguların yoğun yaşandığı günlerdir

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, bayramların; manevi duyguların yoğun yaşandığı günler olduğunu belirtti.

Ramazan Bayramının inançların, örf ve adetlerin kutlamaya dönüştüğü günlerden olduğunu anımsatan Dr. Yıldırım, şunları kaydetti:

“Bayramlar, toplumumuzda birlik ve beraberliğin en güzel örneklerindendir. Bayram ziyaretlerinde, pandeminin etkisinin azaldığı düşüncesiyle tedbiri elden bırakmadan, sevdiklerimizi düşünerek hareket etmeliyiz.

Nice bayramları büyüklerle küçüklerin bir araya geldiği, özlemlerin giderildiği, sağlık, başarı ve huzurla geçirmek dileğiyle. Ramazan Bayramımız kutlu olsun.”