Yeşilay Adıyaman Şubesinden, Başkan Kılınç'a ziyaret

Yeşilay Derneği Adıyaman Şubesi, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla il protokolüne ziyaretler gerçekleştirdi. Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı da makamında ziyaret eden Yeşilay Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Arif Efkan Ketenci ve yönetim kurulu üyeleri, kendilerine desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Yeşilay Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci ziyarette yaptığı konuşmada, Yeşilay olarak Adıyaman'da gerçekleştirecekleri programlar ve çalışmalar hakkında Başkan Kılınç'a bilgi verip, Adıyamanlıların Yeşilay'ın kampanyalarına gösterdikleri ilgiye de dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise Yeşilay Derneği Adıyaman Şubesi'nin aktif çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, "Adıyaman Belediyesi olarak, önemli ve anlamlı çalışmalara imza atan Yeşilay Derneği'nin faaliyetlerine gücümüz nispetinde destek olmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz başta olmak üzere insanlığı kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı kendine görev bilmiş bu arkadaşlarımıza şimdiye kadar gücümüz nispetinde desteklerde bulunduk. Bu vesileyle bugün 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası dolayısıyla bizleri ziyaret eden Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.