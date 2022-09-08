Yerel sanatçılar coşturmaya devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından her hafta bir mahallede düzenlenen 'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleri bu hafta Karapınar, Mimar Sinan, Barbaros Hayrettin ve Yeni Mahalledeki vatandaşlarımız için Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi bahçesinde düzenlendi. Yerel sanatçılar Gülizar Özpolat, Hüseyin Hanol, Mahmut Yıldırım ile İzollu Memet'in sahne aldığı program öncesi çocuklar için düzenlenen yüz boyama, palyaço ve çocuk oyunları ile minikler doyasıya eğlendi. Karapınar Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen 'Mahallemde Şenlik Var' etkinliğine katılan mahalle sakinleri söylenen türkülerle coştu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programa katılarak mahallelilerin coşkusuna ortak olan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise konser sonunda sahneye çıkarak sanatçılara çiçek takdim etti.