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Yeni valilik kavşağı ışıl ışıl

Adıyaman Belediyesi, şehrin vitrini konumunda bulunan Atatürk Bulvarında sürdürdüğü yenileme çalışmaları kapsamında Yeni Valilik Kavşağını ışıklandırdı.

26 Ekim 2021 Salı 12:32
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Yeni valilik kavşağı ışıl ışıl

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yeni Valilik Kavşağını ışıl ışıl bir hale getirdi.
Şehrin vitrini konumunda bulunan Atatürk Bulvarında sürdürülen çalışmalardan sadecebir tanesi olan Yeni Valilik Kavşağındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Daha güzel ve modern bir Adıyaman için birçok noktada sürdürdüğümüz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bundalardan sadece bir tanesi olan Yeni Valilik Kavşağındaki aydınlatma çalışmalarımız tamamlandı. Daha güvenli ve estetik bir yapıya kavuşturmak için gerçekleştirdiğimiz ışıklı bordür çalışması ilimize hayırlı olsun” diye bilgi verdiler.
Vatandaşlar ise kavşaktaki ışıklandırma çalışmasının bulvara ayrı bir hava kattığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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