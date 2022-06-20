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Yeni Mahalle’de yol açma ve düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün Yeni Mahalle’de sürdürdüğü yol yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

20 Haziran 2022 Pazartesi 14:42
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Yeni Mahalle’de yol açma ve düzenleme çalışması

Adıyaman şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Yeni Mahalle’de faaliyetlerine devam etti. 26336 ve 26214 nolu sokaklarda yol açma ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Bölgede bir yanda iş makineleriyle kazı işlemleri gerçekleştirilirken, diğer yanda zemine asfalt öncesi malzeme serildi.
Çalışmaları yerinde gören mahalle sakinleri, sokaklarının daha temiz ve kullanışlı olacağı için mutlu olduklarını belirterek, ekiplere ve Adıyaman Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade etti. 
Konuyla ilgili yetkililer ise; “Vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Yenimahalle’de yürüttüğümüz faaliyetlerimizi en kısa sürede tamamlayarak, güzel bir hizmet ortaya koymuş olacağız. İnşallah şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz”şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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