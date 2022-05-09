Yeni Mahallede asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında Yeni Mahalleye bağlı sokaklarda asfalt çalışması devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Adıyaman'ın her köşesinde başlattıkları çalışmaları Yeni Mahallede de sürdürdüklerini dile getirerek, ekipleri tarafından 26173. sokakta sürdürülen çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Mahalle sakinleri de sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.