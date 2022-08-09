Yeni Mahalle'de yol kazı ve düzenleme çalışması

Yaz mevsimi boyunca yoğun bir programla asfalt serimi gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de de yol kazı ve düzenleme çalışması yaptı.

Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen yol düzenleme ve asfalt öncesi kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren yetkililer, 2638 ile 2643 numaralı sokaklarda gerçekleştirdikleri işlemi kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Sokak sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: PHA