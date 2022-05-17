Yeni Mahalle'de kaldırım döşeme çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle'nin çeşitli caddeleri ile sokaklarında kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmasına başlanıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, asfalt ve kaldırım döşeme çalışmalarına yaz mevsimi boyunca devam edeceklerini söyleyerek, "Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz çalışmaları Yeni Mahallede de gerçekleştiriyoruz. Yeni Mahalleye bağlı cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiğimiz kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: PHA