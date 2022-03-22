Yazar Irmak Suna Binici 17. Ankara Kitap Fuarında Okuyucularıyla Buluşuyor

Adıyamanlılar.net yazarlarından Irmak Suna Binici Adıyaman'ın kültürel bir değeri olan yöresel masalları yazdığı "Yıldızları Sayardım" masal kitabı ile Ankara Kitap Fuarında okurları ile buluşuyor.

Uni Yayınevi çatısı altında ‘Yıldızları Sayardım’ adlı kendisinin 5. eserini çıkaran Yazar Irmak Suna Binici, 23 Mart 2022 tarihinde 17. Ankara Kitap Fuarı’nda düzenlenecek imza günü ile okuyucularıyla buluşmaya hazırlanıyor.

“Aşkın Suskun Hali”, “Bana Bir Gül Ver”, “Biriz Şiir Antolojisi”, “Kalperen” adlı eserlerin de sahibi olan Masal ve Oyun Terapisti- Yazar Irmak Suna Binici, Uni Yayınevi’nden çıkardığı ‘Yıldızları Sayardım’ isimli yeni masal kitabının okuyucularıyla buluşturmanın mutluğunu yaşadığını söyledi.

18-27 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen “17. Ankara Kitap Fuarı’nda” ATO Congresium’da C16 numaralı stantta, 23 Mart 2022 tarihinde saat 12.00 - 14.00’da Yazar Irmak Suna Binici, düzenlenecek olan ‘İmza günü’ ile okuyucularıyla buluşacak.

Irmak Suna Binici Kimdir?

Irmak Suna Binici Felsefe öğretmenidir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Ankara Gazi Üniversitesinde yükseköğrenimini tamamladı. 3 çocuk annesi olup halen Antalya’da yaşamaktadır. 15 yıldır öğrenci ve ailelere danışmanlık hizmeti vermektedir. Anadolu Numerolojisi ve batı numerolojisi ekolünden eğitim almış, halen numeroloji ve enerji ile şifa çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim seminerleri, köşe yazarlığı ve danışmanlık yapmaya devam etmektedir.