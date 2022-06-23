Yavru şahin ve leylek koruma altına alındı

Kentte kırsal alanda vatandaşlar tarafından bakıma muhtaç yavru şahin ve yaralı leylek bulundu. Bakıma muhtaç yavru şahin ve yaralı leyleği görenlerin ihbarıyla bölgeye Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından leylek ve yavru şahin koruma altına alındı. Koruma altına alınan leylek ve yavru şahin tedavilerinin ardından tekrardan doğaya salınacağı belirtildi.