Yavru peçeli baykuşlar koruma altına alındı

Nesli koruma altında olan hayvan sınıfında bulunan peçeli baykuşlar, Hilvan’da yıkım kararı alınmış okul inşaatının çatı katında inşaat işçisi Murat Burşan tarafından bulundu. Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğüne ulaşan inşaat işçisi Burşan’ın evine giden görevliler ve Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Uğur Özbay burada kuşları teslim alarak kafes içerisine yerleştirdi. Yaklaşık 3 ay boyunca bakım ve tedavisi sürecek olan peçeli baykuşlarla ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Özbay, yaklaşık 1 ay boyunca baykuşların elle besleneceğini belirtti. 3 ay sonra tedavileri tamamlanacak olan peçeli baykuşlar, ayaklarına halka takılarak doğaya salınacak.