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Yaşlılar gününde çocuklarla birlikte doyasıya eğlendiler

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ münasebetiyle Gaziler ve koruma altında bulunan çocukları bir araya getirdi.

03 Ekim 2021 Pazar 08:44
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Yaşlılar gününde çocuklarla birlikte doyasıya eğlendiler

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi’nde korunma ve bakım altında bulunan çocuklarla bir araya gelen Gaziler, birlikte pasta keserek, spor etkinlikleriyle eğlendiler.

“Yaşlılar bir toplumun hem geçmişi, hem hafızası, hem de kökleridir”

Programda günün anlam ve önemine binaen açılama yapan Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Fehmi Çelik, “Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, şüphesiz bizim en değerli varlıklarımızdır. Defaten belirttiğim üzere, yaşlılar bir toplumun hem geçmişi, hem hafızası, hem de kökleridir. İşte bu yaşayan geçmişimiz, hafızamız ve köklerimizle sık sık buluşmalıyız. Yaşlılarımızdan alacağımız tecrübeye dayalı öğretilere dikkat ederek hayatımıza ışık tutan yansımalarını geleceğimize taşımalıyız. Sebebi odur ki, Peygamber Efendimizin de hadis-i şeriflerinde, “Herhangi bir genç, bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence, yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder” belirttiği üzere bizlere bir öğreti olarak geleceğimizin şekillenmesinin geçmişimize hürmetten geçeceğine işaret etmiştir” dedi.

Çelik, açıklamasının devamında ise, “Ülkemizdeki yaşlılık çalışmalarıyla, büyüklerimizin sağlıklı bireyler olarak tecrübelerinin yeni nesillere aktarılması, toplumsal hayat bağlarının güçlendirilmesi ve kuşaklar arası dayanışmanın desteklenmesi noktasında Bakanımız Derya Yanık riyasetiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Kuşaklararası buluşma programımızda kahramanlık hikayelerini anlatarak çocuklarımızı tarihi bir yolculuğa çıkaran kahraman çınarlarımızın çocukluğunu yaşadığı, çocuklarımızın ise olgunluklarını gördüğü sevgi ve saygı içerisinde unutulmaz bir gün yaşadık. 
Bu duygu ve düşüncelerle tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, yaşama sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler diliyor,  sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: PHA
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